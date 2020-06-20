Бекшин разъяснил необходимость усиления карантина в Алматы

Дезинфекция — основа профилактики коронавируса.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин разъяснил необходимость дополнительных мер и еще раз напомнил о важности соблюдения самодисциплины горожанами, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 3292 случая заражения коронавирусной инфекцией, а за последнюю неделю был отмечен двукратный рост заболеваемости в городе, в связи с чем в целях недопущения дальнейшего распространения инфекции наряду с действующими ограничительными мерами были приняты дополнительные, - говорится в сообщении пресс-службы акимата города.

Не секрет, что основными местами заражения коронавирусом являются места с массовым скоплением людей и общественный транспорт, где происходит заражение путем близкого контакта человека к человеку, которого практически невозможно избежать. Именно поэтому было решено ограничить доступ к общественным местам на эти выходные и провести там массовую дезинфекцию. Хочу напомнить, что дезинфекция является основой профилактики коронавируса, и в это понятие также входит соблюдение личной гигиены, частое мытье рук, проведение влажной уборки дома с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений, – объяснил Жандарбек Бекшин.

Таким образом, Жандарбек Бекшин снова призвал горожан соблюдать меры профилактики и подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в большей мере зависит от самодисциплины горожан. Главной задачей всех противоэпидемиологических мер является прерывание цепочки заражений. Он также отметил, что ранее введенные ограничительные меры сохраняются, и этот комплекс мер позволит снизить риски массового заражения людей.

Напомним, необходимо продолжать соблюдение следующих мер профилактики:

- тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с окружающими;

- исключить при приветствии тесные объятия и рукопожатия;

- использовать одноразовые медицинские маски в общественных местах, меняя их каждые 2-3 часа;

- воздерживаться от посещения общественных мест (ТРЦ, спортивные и зрелищные мероприятия, общественный транспорт в час пик и др.);

- пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены и посудой;

- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми с признаками коронавирусной инфекции;

- дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, и др.

При подозрении на COVID-19 необходимо самоизолироваться, надеть маску, меняя ее каждые 3 часа. При ухудшении самочувствия и повышении температуры тела позвонить в поликлинику, сообщить о своем состоянии и жалобах и строго следовать рекомендациям врача. В случае ухудшения состояния в ночное время нужно вызвать скорую помощь. Также следует минимизировать контакты с людьми, особенно с признаками заражения, при кашле и чихании пользоваться одноразовыми салфетками и прикрывать рот, провести в помещении влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и частым проветриванием.

В случае наличия вопросов жители Алматы могут позвонить по номерам 1406 или 1308 (OpenAlmaty).

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!