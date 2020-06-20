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В Семее ужесточают карантин - жители смогут выходить из дома раз в два дня

Несмотря на принимаемые меры, санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе продолжает ухудшаться. Всего зафиксировано 232 случаев.

Фото : Wikiwand20 июня 2020, 20:57

В Семее вернули пропускную систему. Аким Семея Ермак Салимов обратился к населению, сообщает zakon.kz.

Несмотря на принимаемые меры, санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе Семей продолжает ухудшаться. Всего зафиксировано 232 случаев.

За последнюю неделю рост заболеваемости составил 50%. 138 семейчан, болезнь которых проходит бессимптомно самоизолированы на дому.

Это результат несоблюдения элементарных мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

Уже сейчас идет колоссальная нагрузка на медицинские организации. Мы расширяем количество инфекционных коек. Однако, ресурсы небезграничны. Только вместе, мы можем остановить распространение коронавируса. Сегодня очень важна солидарная ответственность власти бизнеса и каждого гражданина за здоровье и жизнь земляков! Чтобы не допустить массового заражения, мы вынуждены усилить карантинные меры, - говорится в обращении акима.

Постановлением санитарного врача с 00.00 часов 21 июня до 00.00 часов 1 июля текущего года сохраняются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной деятельности и жизни людей.

Дорогие земляки! Пик заболеваемости не пройден. Количество зараженных растет. Вакцины от инфекции нет! Выход один – самоизоляция и соблюдение строгих карантинных мер. Берегите себя и близких! - резюмировал Ермак Салимов.

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