В Семее ужесточают карантин - жители смогут выходить из дома раз в два дня

Несмотря на принимаемые меры, санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе продолжает ухудшаться. Всего зафиксировано 232 случаев.

В Семее вернули пропускную систему. Аким Семея Ермак Салимов обратился к населению, сообщает zakon.kz.

Несмотря на принимаемые меры, санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе Семей продолжает ухудшаться. Всего зафиксировано 232 случаев.

За последнюю неделю рост заболеваемости составил 50%. 138 семейчан, болезнь которых проходит бессимптомно самоизолированы на дому.

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Это результат несоблюдения элементарных мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

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Уже сейчас идет колоссальная нагрузка на медицинские организации. Мы расширяем количество инфекционных коек. Однако, ресурсы небезграничны. Только вместе, мы можем остановить распространение коронавируса. Сегодня очень важна солидарная ответственность власти бизнеса и каждого гражданина за здоровье и жизнь земляков! Чтобы не допустить массового заражения, мы вынуждены усилить карантинные меры, - говорится в обращении акима.

Постановлением санитарного врача с 00.00 часов 21 июня до 00.00 часов 1 июля текущего года сохраняются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной деятельности и жизни людей.

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Дорогие земляки! Пик заболеваемости не пройден. Количество зараженных растет. Вакцины от инфекции нет! Выход один – самоизоляция и соблюдение строгих карантинных мер. Берегите себя и близких! - резюмировал Ермак Салимов.

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