Токаев поздравил медицинских работников с праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает zakon.kz.

Поздравляю медиков Казахстана с профессиональным праздником! Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией.