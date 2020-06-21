Токаев поздравил медицинских работников с праздником
Президент пообещал, что государство будет в приоритетном порядке оказывать помощь медикам.
Фото : Акорда21 июня 2020, 11:06
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает zakon.kz.
Поздравляю медиков Казахстана с профессиональным праздником! Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией, - написал Президент в Twitter.
Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам, - добавил Токаев.
Поздравляю медиков Казахстана с профессиональным праздником! Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 21, 2020
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