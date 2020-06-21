Токаев наградил медработников орденами и медалями
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК.
Фото : Акорда21 июня 2020, 18:20
Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями, сообщает zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
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