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Токаев наградил медработников орденами и медалями

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК.

Фото : Акорда21 июня 2020, 18:20

Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.


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