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Гибель ребенка на батуте в Караганде - прокуратура не нашла состава преступления

Дело прекращено.

Фото : TLTgorod21 июня 2020, 20:37

Закрыто уголовное дело в отношении должностных лиц управления парками, не пресекшими работу нелегально установленного батута, сообщает zakon.kz

Как передает BaigeNews.kz, прокуратура Карагандинской области не увидела в действиях сотрудников состава преступления по статье "Халатность".

Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды в плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей госпитализировали с различными травмами.

По поводу расследования уголовного дела в отношении ответственных лиц управления парками культуры, отдыха и скверами акимата Караганды по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 371 УК РК (Халатность) в результате опрокидывания батута в центральном парке сообщаем, что по результатам досудебного расследования управлением специальных прокуроров принято решение о прекращении уголовного дела. Основанием явилось отсутствие в их деяниях состава уголовного правонарушения, – сообщил заместитель прокурора Карагандинской области Талгат Мукашев.


С решением следователя управления специальных прокуроров согласилось руководство прокуратуры Карагандинской области.


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