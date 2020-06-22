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Как сделать работу смартфона безопасной для здоровья, рассказал эксперт

Чтобы использование смартфона было более безопасно для здоровья необходимо ограничивать контакт гаджета с телом.

Фото : tvzvezda22 июня 2020, 07:42

Главное, на что стоит обратить внимание при использовании смартфона, - звонки. Для безопасности своего здоровья, нужно ограничить их продолжительность до нескольких минут, сообщает zakon.kz.

Между звонками лучше всего делать паузу хотя бы на 10-15 минут, рассказала агентству "Прайм" менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.

Чтобы использование смартфона было более безопасно для здоровья необходимо ограничивать контакт гаджета с телом.

Не стоит прикладывать телефон слишком тесно к голове, а для длительных разговоров лучше использовать наушники, - советует она.

Каримова также добавила, что не стоит носить смартфон в кармане и держать его постоянно в руках.

Это особенно касается времени перед сном – в идеале стоит заряжать телефон в другой комнате и не трогать его за какой-то период до отхода ко сну, - подытожила она.


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