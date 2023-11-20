Как продлить работу смартфона на холоде, рассказали эксперты

Холод может стать проблемой для гаджета. Эксперты рассказали, как продлить работу смартфона на холоде, сообщает Zakon.kz.

Согревайте телефон в мороз

При минусовой температуре старайтесь использовать телефон или планшет по-минимуму. Устройства чувствуют себя максимально комфортно при температуре выше 0°C. Когда же температура начинает понижаться, смартфон "тормозит", а батарея быстро разряжаться. Если передержать гаджет на холоде, то он может вовсе отключиться, рассказали в Роскачестве.

Воспользуйтесь термочехлом

Холод делает экраны и внутренние компоненты смартфона более уязвимыми, поэтому малейший удар или падение могут оказаться фатальными. Можно приобрести специальный тепловой чехол для телефона, который поможет сохранить работоспособность гаджета даже на морозе.

Для защиты тепла подойдут самые разные чехлы – тканевые, вязаные, замшевые или синтетические. Подобно пуховику, они помогут устройству не потерять тепло, образуя вокруг "подушку" из нагретого воздуха.

Не оставляйте телефон в машине

Телефон в зоне риска под прямыми солнечными лучами в летние месяцы, но и в зимние дни мороз также влияет на гаджет. Длительное воздействие низких температур может привести к повреждению технических компонентов внутри устройства, поэтому не следует оставлять телефон в холодной машине.

Поддерживайте тепловой баланс

Старайтесь в прямом смысле согревать ваше устройство. Если вы находитесь на улице, лучше держать телефон в кармане. Если вам нужно совершить звонок, по возможности, используйте наушники Bluetooth.

Согрейте устройство до комнатной температуры

Если телефон или планшет замерз на улице, в помещении перед использованием дайте ему нагреться до комнатной температуры. При резкой смене с холода на тепло есть риск образования конденсата внутри гаджета. Поэтому подождите несколько минут, пока он согреется естественный путем. Не кладите его рядом с нагревающимися предметами (батарея, сушилка, микроволновка).

Чтобы избежать ситуации, когда за 10 минут использования телефона на улице в холодную погоду заряд упал на 20%, подзарядите его максимально еще перед выходом из дома.

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