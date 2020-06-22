507 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 17732 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 507 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,9 %) среди симптомных носителей, из них:

Северо-Казахстанская область - 27 (13,6%), Костанайская область - 33 (11,3 %), Восточно-Казахстанская область - 34 (8,6%), Акмолинская область - 22 (7,2%), Павлодарская область - 31 (6,6%), Мангистауская область - 15 (3,6%), Туркестанская область - 19 (3,3%), город Нур-Султан - 103 (3,2 %), Карагандинская область - 58 (3,2%), Актюбинская область - 18 (3,0%), Западно-Казахстанская область - 32 (2,8%), Атырауская область - 38 (2,7 %), Алматинская область - 10 (1,7%), Жамбылская область - 9 (1,5%), город Шымкент - 19 (1,5%), Кызылординская область - 7 (1,3%), город Алматы - 32(1,0%),

Всего в стране подтверждено 17732 случаев, из них:

в городе Алматы - 3390,

в городе Нур-Султан - 3348,

в Карагандинской области - 1897,

в Атырауской области - 1440,

в городе Шымкент - 1296,

в Западно-Казахстанской области - 1157,

в Актюбинской области - 628,

в Жамбылской области - 600,

в Туркестанской области - 597,

в Алматинской области - 583,

в Кызылординской области - 555,

в Павлодарской области - 500,

в Мангыстауской области -434,

в Восточно-Казахстанской области - 429,

в Акмолинской области - 328,

в Костанайской области - 325,

в Северо-Казахстанской области - 225.

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