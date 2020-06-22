Растут объемы контейнерных перевозок по фидерной линии "Казмортрансфлота"

За 5 месяцев судами КМТФ перевезено около 6 тыс. ДФЭ между Актау и Баку.

Чуть больше года назад, в апреле 2019-го, Казахстан запустил на Каспийском море фидерное сообщение между портами Актау и Баку, сообщает zakon.kz.

Несмотря на то, что проект был новым и еще неизвестным для грузоотправителей, "Казмортрансфлот" поставил перед собой амбициозные цели по наращиванию объемов перевозок. И если по итогам прошлого года было транспортировано более 8,3 тыс. ДФЭ, то на 15 июня текущего года контейнерные перевозки по маршруту уже превысили 6,3 тыс. ДФЭ.

Примечательно, что растут и показатели обратной загрузки.

Фидерная линия Актау – Баку – Актау является частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Стратегически важного для Казахстана хаба, благодаря которому развиваются транзитные перевозки. И нынешние позитивные показатели перевозок по фидерному сообщению – результат терпеливого и упорного труда.

Год назад мы запустили линейное судоходство в направлении Актау – Баку – Актау для увеличения объема контейнерных перевозок и развития транзитного потенциала Казахстана. Что значит регулярная линия? Это отправка судна по графику, независимо от объема загрузки. Порой сухогруз отправлялся пустым или перевозил всего один контейнер. Но важно было соблюдать график – отправляться строго в указанные дни недели. Эта работа направлена на наработку клиентов. В итоге проект себя оправдал. По итогам 2019 года объем контейнерных перевозок по маршруту составил 8 382 ДФЭ. А в 2020 году, несмотря на сложившиеся обстоятельства, с января по май мы уже перевезли 5 839 ДФЭ. Совершено 24 круговых рейса, – рассказал Генеральный директор Национальной морской судоходной компании Айдар Оржанов.

При этом анализ показывает рост объема перевозок при обратной загрузке. Если в 2019 году доля перевозок из порта Баку составила 30%, то по итогам 5 месяцев текущего года она сложилась уже на уровне 35%. Наблюдается интерес со стороны азербайджанских грузоотправителей, которые убедились в надежности, стабильности и своевременности поставок грузов.

На данный момент выполняется большая работа по оптимизации работы всего Транскаспийского международного транспортного маршрута и привлечению дополнительных транзитных грузов из Китая и из Европы. Мы будем наращивать объемы контейнерных перевозок на Каспийском море. Как известно, транспортировка грузов из Китая в Европу ведется через Индийский океан. Мы же предлагаем перевозить их через Казахстан. Совместно с компаний КТЖ, портами Актау и Курык реализуем новые маршруты из Актау в Баку, а далее планируем наладить линию в Грузию. Оттуда через Турцию грузы доставляются в Европу. То есть мы показываем грузоотправителям другие пути, максимально используя казахстанский флот и развивая потенциал морского бизнеса, – делится амбициозными планами глава "Казмортрансфлота".

При этом Айдар Оржанов подчеркнул, что основные перспективы развития КМТФ в данном транспортном направлении с учетом внешних и внутренних факторов на сегодня остаются прежними – это сохранение Транскаспийского маршрута при транспортировке нефтеналивных грузов через порт Актау, сохранение и увеличение фидерных перевозок, а также модернизация многофункциональных судов типа MCV для транспортировки контейнеров по маршруту ТМТМ. Таким образом, в планах компании – использовать их для работы на фидерной линии Актау – Баку – Актау.

Рашида Мухаметкалиева

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