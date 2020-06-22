"Умная логистика": что даст Казахстану национальная товаропроводящая система?

Проблемы логистики могут стать угрозой для продовольственной безопасности.

Эксперты, политики и даже религиозные деятели все чаще справедливо упоминают, что пандемия коронавируса вскрыла по всему миру наиболее серьезные проблемы, делая самые острые вопросы максимально видимыми, сообщает zakon.kz.

В Казахстане, в силу географических особенностей – огромной территории и неравномерного распределения населения и ресурсов, – "болевой точкой" зачастую становится транспортно-логистический сектор.

Проблемы логистики могут стать угрозой для продовольственной безопасности, о которой сегодня пекутся во всем мире. В Казахстане, по словам министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, дефицит овощехранилищ достиг порядка 70%, а в некоторых регионах – 90%. В результате невозможность длительного хранения продукции приводит к значительным потерям. Султанов сообщил, что потери овощей и фруктов составляют порядка 19%, мяса и молочной продукции – 5%. Подстегиваемая пандемией проблема потребовала оперативного решения, и в МТИ РК заявили о готовности создать национальную товаропроводящую сеть, состоящую из комплекса оптово-распределительных центров (ОРЦ) и единой "умной" системы управления усовершенствованными цепочками поставок.

Заметим, про ОРЦ в РК говорят не первый раз и далеко не первый год, но теперь проект наконец решили осуществить всерьез.

Товаропроводящая система – это не просто склады по принципу "чем больше, тем лучше". Хранилища – только часть цепочки, физическое "тело". Артерии системы – транспортная инфраструктура поставок. Однако важнее всего – "мозг": единая цифровая сеть, призванная контролировать, предоставлять электронную базу продукции, обеспечивать данными для анализа и прогнозирования, и делать прозрачным весь путь продукции, от прилавка до стола потребителя.

"Умная" система начинает работать задолго до попадания в нее товаров – еще на уровне планирования фермерами и хозяйствами своей продуктовой линейки. Механизмы прогнозирования позволят гарантировать производителям спрос, вплоть до форвардных контрактов. Далее продукция, попавшая в "товаропровод", сопровождается на всех этапах: от хранения, сортировки, калибровки, при необходимости – первичной переработки, до поставок непосредственно конечному покупателю, будь то производители пищепрома или рядовые потребители. Качественно организованная цепочка хранения исключит дефицит, снимет проблему перезатаривания, так как продукция не будет портиться и будет доступна круглый год, на пропадая до нового урожая, а соответственно – и ликвидирует ценовые "броски".

Продуманная инфраструктура, включающая три типа ОРЦ – хранения, торговли и распределения – призвана выстроить эффективные транспортно-логистические каналы для ключевых направлений поставок продукции, будь то розничные магазины, сегмент HORECA, продажи B2B для дальнейшей переработки или внешние рынки сбыта – например, страны ЕАЭС, Центральной Азии, Китай, и прочие. Товаропроводящую систему будут выстраивать в три этапа. На первом этапе планируется строительство пяти центров, ориентированных на хранение сельскохозяйственных товаров – в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях.

Проект действительно очень своевременный: из-за ошибок на уровне планирования посадок самими аграриями, ведущих то к дефициту, то к перепроизводству той или иной продукции, а также нехватки правильно организованных хранилищ мы теряем наш казахстанский урожай, оставляя фермеров без заслуженной прибыли, а после несем дополнительные убытки, закупая импортную продукцию втридорога.

Простой пример с капустой. Из-за проблем с хранением до появления нового урожая прошлогодние запасы в стране просто "не доживают". Импорт капусты, которой при надлежащей товаропроводящей системе южные регионы могли бы нас "заваливать" круглый год, за первый квартал текущего года уже составил 29,8 тысячи тонн, или 6,2 миллиона долларов США.

Всего же за квартал в страну завезли 88,9 тысячи тонн наиболее популярных свежих и охлажденных овощей (картофеля, моркови, лука и т. д.). В стоимостном выражении импорт составил почти 40 миллионов долларов США – или 15,6 миллиарда тенге. И это исключительно одна позиция нашего рациона – овощи. Понятно, что сумма многократно вырастет, если участь, например, фрукты, а также мясо и мясопродукты, как и продукты птицеводческих и рыбоводческих хозяйств, и молочную продукцию – все эти товары тоже нуждаются в особенных условиях хранения, и зачастую вытесняются импортом именно из-за проблем логистики.

Проще говоря, аграриям и пищевикам не всегда выгодно производить как можно больше продукции: она может просто пропасть, или ее придется срочно сбывать перекупщикам за копейки. Причем потом, через руки многочисленных посредников, казахстанцы будут покупать ту же продукцию значительно дороже – вот только прямые производители этих денег не увидят.

В целом, по данным Министерства сельского хозяйства, из 29 наименований продовольственных товаров, которые потребляются в повседневной жизни, 6 товарных групп нуждаются в импортозамещении: яблоки (обеспеченность казахстанскими производителями в 2019 году составила всего 62,9%), рыба (60,8%), колбасные изделия (62,0%), сыры и творог (57,0%), сахар (46,6%) и мясо птицы (58,3%). По остальным 23 из 29 видов продтоваров обеспеченность за счет отечественного производства составляет 80% и более, и лишь по некоторым – более 100%.

Когда государство создаст эффективную прозрачную товаропроводящую систему, и обеспечит казахстанских фермеров и производителей пищевой промышленности необходимой инфраструктурой, как на уровне "умной логистики", IT и цифровизации, так и на физическом уровне современных складов и транспортных перевозок, самообеспечение продовольствием в Казахстане заметно вырастет, прибыль АПК – тоже, кроме того, можно будет минимизировать потери, уйти от импортозависимости и усилить экспортное направление. Для рядовых же казахстанцев продукты питания станут не только доступнее, но и дешевле: по прогнозам МТИ, стоимость аграрной продукции может быть снижена до 25%.

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