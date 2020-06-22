14 алматинцев с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

131 пациент в тяжелом состоянии.

В акимате Алматы сообщили о состоянии больных коронавирусом в городе, передает zakon.kz.

Там сообщили, что для приема пациентов с подтвержденным случаем короновируса в Алматы развернуто 9 инфекционных стационаров, где получают лечение 1409 пациентов.

На сегодняшний день состояние здоровья у 14 пациентов оценивается как крайне тяжелое, 131 пациент в тяжелом состоянии, у 937 пациентов состояние средней степени тяжести, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В штатном режиме работают многопрофильные стационары, которые круглосуточно принимают пациентов, в том числе в экстренном порядке.

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