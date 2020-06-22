Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

14 алматинцев с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

131 пациент в тяжелом состоянии.

Фото : depositphotos.com22 июня 2020, 10:57

В акимате Алматы сообщили о состоянии больных коронавирусом в городе, передает zakon.kz.

Там сообщили, что для приема пациентов с подтвержденным случаем короновируса в Алматы развернуто 9 инфекционных стационаров, где получают лечение 1409 пациентов.

На сегодняшний день состояние здоровья у 14 пациентов оценивается как крайне тяжелое, 131 пациент в тяжелом состоянии, у 937 пациентов состояние средней степени тяжести, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В штатном режиме работают многопрофильные стационары, которые круглосуточно принимают пациентов, в том числе в экстренном порядке.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты