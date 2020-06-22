Отец певицы Ерке Есмахан умер от пневмонии
Это стало известно по соболезнованиям коллег по цеху.
Фото : Instagram22 июня 2020, 11:30
В семье певицы Ерке Есмахан горе. Умер ее отец, передает zakon.kz.
Певец Нурболат Абдуллин в сториз в своем Instagram выразил соболезнования коллеге и землячке Ерке Есмахан в связи с кончиной ее отца.
По информации ряда СМИ, причиной смерти мужчины стала двухсторонняя пневмония. Сообщается, что смерть наступила спустя день после госпитализации в одну из больниц Актобе.
Сама певица в соцсетях не комментировала эту информацию и не выкладывала посты на эту тему.
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