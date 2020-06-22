Аким Туркестана заболел коронавирусом
Состояние относительно удовлетворительное.
Фото : 24.kz22 июня 2020, 12:56
У Рашида Аюпова выявили коронавирус, сообщает zakon.kz.
Об этом глава Туркестана написал на своей странице в Facebook.
Уважаемые жители города Туркестан! К сожалению, ковид не обошел и меня стороной. Несколько дней назад почувствовав недомогание обратился за помощью к врачам. Сегодня пришли результаты анализа ПЦР, подтверждающие мои опасения. На данный момент нахожусь дома на самоизоляции. Состояние относительно удовлетворительное. Работа такова, что ежедневно приходится посещать места скопления людей. И несмотря на все предпринятые меры предосторожности все-таки заразился коронавирусом. Надеюсь, в скором времени быть снова в строю. Берегите родных и себя! - написал он.
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