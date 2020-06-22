Олимпийский мурал появится в Алматы

Участники конкурса подошли к выполнению условий более масштабно.

Художник из Алматы стал победителем конкурса на лучший эскиз мурала, посвященный Международному Олимпийском дню. Теперь его работа появится на стене одного из домов в мегаполиса, передает zakon.kz.

"Олимпиада начинается с детства" - такой тематике следовали художники из областей Казахстана. На суд зрителя представили свои уникальные работы 12 регионов. Определением победителей конкурса завершился уникальный четырехчасовой онлайн-марафон от Национального Олимпийского комитета, который прошел в прямом эфире на площадках НОК в соцсетях и на Youtube. Напомним, согласно условиям конкурса, первый отбор должны были провести сами регионы, и лишь по одной работе от региона будут допущены на финальный этап голосования. Важный момент: процесс создания масштабного рисунка необходимо было зафиксировать на видео. Голосование проходило в режиме реального времени в течение всего онлайн-марафона в минувшее воскресенье.

Несмотря на то, что участникам конкурса достаточно было лишь разрисовать полотно, участники конкурса подошли к выполнению условий более масштабно. Художники из Мангистауской области решили разрисовать дорожное полотно на набережной Каспийского моря в Актау.

Павлодарская область показала, как выглядел бы мурал на одном из зданий областного центра. Любители спорта и болельщики проявили большую активность, оставив в общей сложности 5773 голоса.

По итогам голосования, тройка лучших работ выглядит следующим образом:

1. Алматы, художник Рауан Мадьяров, арт-студия CRAFT - 1581 голос;

2. Алматинская область, художник Женис Ыскабай, сотрудник телеканала "Жетысу" - 1017 голосов;

3. Северо-Казахстанская область, художник Станислав Алерт - 635 голосов.

На самом деле я удивился, ведь работы других участников были очень хороши. Это очень интересный проект и незабываемый опыт. Изначально я сделал реалистичный эскиз со спортсменами, но после мы решили изменить стиль рисунка. Мы хотели показать незамысловатую композицию и простоту ра-боты, ведь работа выполнена для детей и им легче воспринимать такой арт. Хотел бы всех поздравить с Олимпийским днем, пожелать здоровья, успехов и развития во всех сферах, - прокомментировал свою победу Рауан Мадьяров.

Все участники получат памятные сертификаты об участии в Международном Олимпийском днем от Международного Олимпийского комитета и НОК Казахстана. Олимпийский комитет страны поздравляет всех участников конкурса и благодарит за активное участие и поддержку Олимпийских ценностей, которые не теряют свою актуальность с течением времени: мастерство, равенство и уважение.

Неделя, посвященная Олимпийскому дню-2020 продолжается, следить за событиями и анонсами можно по этой ссылке.

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