Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Скончалась мама Тимура Кулибаева

Ей было 82 года.

Фото : sportinfo.kz22 июня 2020, 14:03

Скончалась мама Тимура Кулибаева Раиса Кулибаева, передает zakon.kz.

Информация о смерти Раисы Алдабергеновны Кулибаевой появилась на сайте Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Раисе Кулибаевой было 82 года.

Редакция сайта zakon.kz выражает искренние соболезнования Тимуру Аскаровичу Кулибаеву и его семье в связи с невосполнимой утратой.

Тимур Кулибаев - казахстанский бизнесмен и известный общественный деятель, председатель президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК "Атамекен", председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, президент Национального Олимпийского Комитета РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты