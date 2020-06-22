Скончалась мама Тимура Кулибаева

Ей было 82 года.

Фото : sportinfo.kz

Скончалась мама Тимура Кулибаева Раиса Кулибаева, передает zakon.kz. Информация о смерти Раисы Алдабергеновны Кулибаевой появилась на сайте Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан. Раисе Кулибаевой было 82 года. Редакция сайта zakon.kz выражает искренние соболезнования Тимуру Аскаровичу Кулибаеву и его семье в связи с невосполнимой утратой. Тимур Кулибаев - казахстанский бизнесмен и известный общественный деятель, председатель президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК "Атамекен", председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, президент Национального Олимпийского Комитета РК.

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