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В центре Темиртау спасатели и сотрудники зоопарка пытаются поймать лося

Операция длится с 8 утра.

Фото : социальные сети22 июня 2020, 15:39

В центре Темиртау бегает лось. Спасатели, сотрудники зоопарка и представители ветеринарной инспекции не могут его поймать, передает zakon.kz.

Сегодня, 22 июня, в соцсетях появилась информация о том, что в центре Темиртау бегает лось. Оказалось, что его пытаются поймать с 8 утра.

Нам в 8 утра поступило сообщение от полиции. Мы выехали сюда. Потом сюда выехали представители ветеринарной инспекции нашего Темиртауского лесхоза. Недавно подъехали представители Карагандинского зоопарка, чтобы усыпить его и доставить в зоопарк в Караганды. Но подобраться близко к нему не могут, потому что он такой шустрый и по всей территории лесопосадки передвигается . Его ни вручную поймать не получается, ни выстрелить в него снотворным не получается. Это центр города. Как он здесь оказался мне самому интересно, - рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Темиртау Арман Алпысбаев.

По его словам, в зоопарке лося сначала осмотрят и будут решать дальнейшую судьбу.

Мы пытались его поймать, сейчас делом занимаются профессионалы, поэтому мы стоим в стороне. Это в районе роддома. Он лежал, потом когда к нему пытался подойти представитель зоопарка, чтобы усыпить, он поднялся и побежал в другую сторону. И вот с 8 утра он передвигается по этому палисаднику, по лесопосадке из одной стороны в другую. Чуть-чуть отдохнет, потом убегает дальше, - добавил он.

Айтурган Азимжанова


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