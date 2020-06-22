Пресс-секретаря Токаева выписали из больницы

Его состояние заметно улучшилось.

Пресс-секретаря Президента Казахстана Берика Уали выписали из больницы, передает zakon.kz.

Напомним, 6 июня стало известно, что Уали заразился коронавирусом. Тогда его тест показал положительный результат.

Выписался сегодня. В заключении указано, что мое состояние улучшилось. Иду на поправку. У меня диагностировали коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Была двусторонняя полисегментарная пневмония. В течение пяти дней находился в реанимационном отделении, - сообщил Берик Уали.

Сейчас, по его словам, он будет находиться на жестком карантине у себя дома. Пресс-секретарь главы государства будет под наблюдением врачей с минимальным контактом с членами семьи.

В целом, дальнейший осмотр будет проходить по протоколу и согласованной процедуре, - отметил Берик Уали.

Отвечая на вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева на Параде Победы в Москве 24 июня, пресс-секретарь Президента отметил, что график не поменялся.

Касым-Жомарт Кемелевич примет участие в Параде в качестве почетного гостя, - отметил он.

После выписки, Берик Уали продолжит работу в дистанционном режиме.

Продолжу работать также, как и работал тут в больнице, - сказал он.

В заключение, Берик Уали поблагодарил лечащих врачей, медсестер и медбратьев, а также весь медперсонал.

Как вы знаете, вчера мы отмечали День медицинского работника. Я хочу сказать, что все они - герои. Некоторые из них не виделись со своими семьями уже много месяцев. Они действительно сильные люди, - заключил Уали.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!