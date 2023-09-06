Что известно о новом пресс-секретаре Токаева
На эту должность, которая была вакантной с 1 сентября, глава государства назначил Нурмухамеда Байгараева.
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Нурмухамед Байгараев родился 3 декабря 1987 года в Туркестанской области.
В 2009 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности бакалавр политологии. В 2011 году окончил магистратуру по этой специальности.
В 2017 году окончил магистратуру The University of Lancaster (Великобритания, выпускник программы "Болашак") по специальности "Управление проектами".
Трудовой путь начал в 2008 году в агентстве "Хабар" в должности редактора, затем работал продюсером программ.
С 2012 по 2017 год работал продюсером творческого объединения по производству программ НТК АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".
С 2017 по 2018 год – директор Департамента по аналитике и стратегическому развитию в НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".
С января по сентябрь 2019 года был заместителем главного редактора АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".
С сентября 2019 по апрель 2022 год – главный редактор газеты "Айқын".
С апреля по август 2022 года – директор Департамента политической работы центрального аппарата партии Amanat
С августа 2022 года был заместителем пресс-секретаря президента РК.