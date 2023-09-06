Что известно о новом пресс-секретаре Токаева

Сегодня, 6 сентября 2023 года, президент Касым-Жомарт Токаев определился с тем, кто будет его пресс-секретарем, сообщает Zakon.kz.

На эту должность, которая была вакантной с 1 сентября, глава государства назначил Нурмухамеда Байгараева.

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Нурмухамед Байгараев родился 3 декабря 1987 года в Туркестанской области.

В 2009 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности бакалавр политологии. В 2011 году окончил магистратуру по этой специальности.

В 2017 году окончил магистратуру The University of Lancaster (Великобритания, выпускник программы "Болашак") по специальности "Управление проектами".

Трудовой путь начал в 2008 году в агентстве "Хабар" в должности редактора, затем работал продюсером программ.

С 2012 по 2017 год работал продюсером творческого объединения по производству программ НТК АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".

С 2017 по 2018 год – директор Департамента по аналитике и стратегическому развитию в НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".

С января по сентябрь 2019 года был заместителем главного редактора АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".

С сентября 2019 по апрель 2022 год – главный редактор газеты "Айқын".

С апреля по август 2022 года – директор Департамента политической работы центрального аппарата партии Amanat

С августа 2022 года был заместителем пресс-секретаря президента РК.