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В Нур-Султане закрывают все детсады

Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции.

Фото : astana.gov.kz22 июня 2020, 16:58

С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады, сообщает zakon.kz.

По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных).

Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе. С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов. В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы. Всего в период карантина детские сады (гос и частные) посещали всего 20% детей от общего количества.

Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции.

Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе.

Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию.


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