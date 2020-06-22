Согласно результатов анализа научного центра биотехнологии, в Казахстане отмечается циркуляция азиатского и европейского штаммов коронавируса.

На сегодняшний день происходит видоизменение генетической структуры коронавируса, сообщила на брифинге в СЦК советник министра здравоохранения Казахстана по лабораторной службе Жанар Сулейменова, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас при регистрации случаев, то больше мы стали регистрировать бессимптомного носительства, либо легких форм заболеваний КВИ, которое говорит, что происходит видоизменение генетической структуры инфекции. Конечно, картину с тяжелыми формами пневмонии, которые мы ранее наблюдали, уже не регистрируем в таком количестве, — сообщила Сулейменова.

Она добавила, что согласно результатам анализа научного центра биотехнологии, в Казахстане отмечается циркуляция азиатского и европейского штаммов коронавируса.

Также советник отметила, что примять спирт и соду для профилактики КВИ нежелательно для граждан как и в целом заниматься самолечением.

Считаю, что нет необходимости заниматься самолечением, потому что каждый пациент закреплен к организации первичной медико-санитарной помощи, каждый специалист ведет наблюдение. Если у кого диагностирован положительный тест , но он не наблюдает симптомов, то он должен наблюдать за состоянием, измерять температуру. В случаях ухудшения, то вызывать скорую помощь, — заключила советник.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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