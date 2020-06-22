Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Коронавирус может сохраняться в пресной воде почти месяц - ученые

Природные водоемы могут служить путями распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2.Это реальная угроза для людей.

Фото : Twitter22 июня 2020, 19:04

Британские и польские эпидемиологи под руководством Джейми Шатлера, доцента из университета Эксетера в Великобритании, изучили поведение коронавируса при попадании в воду и выяснили, что в реках и озерах его частицы могут сохраняться до 25 дней. Результаты исследования были опубликованы в электронной научной библиотеке MedRxiv, передает zakon.kz.

Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья, – пишут ученые, отметив, что условием долгого сохранения вируса в воде является ее низкая температура.

При этом исследователи предупреждают, что в случае, если недавно происходили утечки из канализации, то "контакты людей и животных с речными и озерными водами нужно минимизировать".

Эксперты изучили возможное количество вируса в пресной воде двадцати стран с самым большим числом инфекций на сегодняшний день. Таким образом, они определили, что наиболее уязвимыми государствами в этом отношении стали Испания, Великобритания и Марокко.

В то же время, по словам ученых, меньший риск заражения через водные ресурсы отмечается в Канаде, России, Индонезии, Венесуэле, Австралии и Новой Зеландии, поскольку это страны с низкой плотностью населения.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты