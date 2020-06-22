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Что пил Ефремов перед тем, как устроил ДТП

До поездки он пил водку с друзьями, после чего отправился в бар, чтобы выпить еще, однако ему отказали в обслуживании.

Фото : vesti.ru22 июня 2020, 19:52

Актер Михаил Ефремов выпил более трехсот граммов водки перед тем, как сел за руль и устроил ДТП в центре Москвы, передает zakon.kz со ссылкой на "Московский комсомолец".

До поездки Ефремов пил водку с друзьями, после чего отправился в бар, чтобы выпить еще, однако ему отказали в обслуживании, - сказал его адвокат Эльман Пашаев.

Ранее его адвокат раскрыл причину, по которой артист сел за руль - друг артиста попросил его съездить в больницу и помочь родственнице, госпитализированной в тяжелом состоянии.

Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи. Она была при смерти, - объяснил он.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником ДТП в центре Москвы. На своем внедорожнике артист выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Водитель Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.


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