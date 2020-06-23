Житель Костаная полгода живет на улице из-за квартирных мошенников

Сестра потерпевшего написала более 30 жалоб в разные инстанции и готова дойти до Европейского суда по правам человека, если не найдет справедливости у себя на родине.

Полгода под окнами собственного дома вынужден был жить костанаец Сабит Ирубаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Он стал жертвой квартирных мошенников, а теперь сестра 53-летнего мужчины пытается добиться наказания для обманщиков. Она уверена: кому-то выгодно, чтобы расследование затянулось.

Картонная коробка под окнами собственной спальни заменяла 53-летнему Сабиту Ирубаеву постель и кров. Сейчас мужчина находится в наркологическом диспансере. Его сестра Айгуль Ирубаева решила, что ему будет лучше там, чем на улице. Мужчина лишился 3-комнатной квартиры, доставшейся от родителей в наследство, по вине квартирных мошенников. Его спаивали в течение месяца, а потом заставили подписать договор купли-продажи, пообещав взамен 4 млн тенге и 1-комнатную квартиру. Но через 2 недели из якобы обменной малосемейки его выгнали, отдав при этом лишь 1,5 млн тенге.

Мы обратились с заявлением в Северный отдел полиции. После нашего обращения расследованием никто не занимался. После многочисленной подачи наших жалоб дело было передано на расследование в УВД города Костаная, где также на протяжении месяца мы не увидели той необходимой качественной работы. После чего были вынуждены вновь обжаловать действия сотрудников полиции и добились того, чтобы дело на расследование было передано в Следственное управление ДВД Костанайской области, - рассказал адвокат потерпевшего Виктор Скородин.

Однако и это не помогло. 7 месяцев расследование дела то приостанавливают, то возобновляют. Сестра обманутого мужчины Айгуль Ирубаева - сама юрист с большим стажем. Она недоумевает: почему дело, в котором установлены все фигуранты и проведены все экспертизы, не передают в суд.

Есть какая-то заинтересованность, по всей видимости, чтобы данное уголовное дело не приняло положительное решение. Дело до сих пор не расследуется и не передается в суд. На каком основании? Я бы хотела сейчас обратиться в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, министру Республики Казахстан, Администрации президента, почему материалы данного уголовного дела не берут на контроль? - посетовала сестра потерпевшего Айгуль Ирубаева.

Но в Департаменте полиции уверяют: дело непростое, поэтому требуется время на качественное расследование.

Дело находится сейчас в прокуратуре по жалобе представителя потерпевшего Ирубаевой. Кроме того, не получен результат почерковедческой экспертизы, которая проводится по ходатайству законного представителя и потерпевшего, - сказала консультант по обращениям граждан начальника департамента полиции костанайской области Елена Тихоненко.

Айгуль Ирубаева уже написала более 30 жалоб в разные инстанции и готова дойти до Европейского суда по правам человека, если не найдет справедливости у себя на родине. Она надеется, что откликнутся и другие пострадавшие от рук этих квартирных мошенников, и тогда дело обретет совсем другие масштабы.

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