Плакат с матом и проклятьями обернулся штрафом для жителя Костаная

В суде Костаная оштрафовали местного жителя, который установил в общественном месте импровизированный плакат, на котором написал нецензурные ругательства и проклятья, сообщает Zakon.kz.

Житель Костаная написал проклятья в адрес неизвестных людей, которые украли у него удочки. Нецензурные выражения и недовольство мужчина разместил на куске картона, который установил на крыльце зала тестирования АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы", передает PavlodarNews.





"Своими действиями правонарушитель выразил неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок", – сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай.

Судья, рассмотрев протокол, который составили в отношении мужчины, принял решение оштрафовать нарушителя. При этом, отмечается, в зале суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Тем не менее, по решению суда его привлекли к административной ответственности и подвергнут взысканию в виде административного штрафа в сумме 48300 тенге.

Ранее в Жетысуской области акима наказали за нецензурную брань. Вышестоящее руководство объявило акиму Ушарала Алакольского района строгий выговор.

