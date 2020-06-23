Отсрочку по кредитам малому бизнесу продлят

За реструктуризацией кредита уже обратились 41,5% от заемщиков МСБ, имеющих банковские кредиты.

На заседании правительства председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, что решено продлить предоставление отсрочки субъектам малого и среднего бизнеса "на период достаточный для восстановления финансового состояния", передает корреспондент zakon.kz.

Несмотря на завершение режима ЧП, восстановление деятельности предприятий МСБ происходит неравномерно и не в полной мере. Наблюдается сокращение объема спроса на товары и услуги, упали обороты и выручка, следовательно, снизилась возможность обслуживания обязательств по полученным кредитам. Реализовываются дополнительные меры поддержки субъектов МСБ. Так, 15 июня утвержден новый порядок предоставления дополнительных мер поддержки субъектов МСБ. С 16 июня по 15 сентября 2020 года субъект МСБ вправе обратиться в банк или микрофинансовую организацию с заявлением о предоставлении дополнительных мер поддержки, - перечислила Абылкасымова.

По ее словам, кредитные организации индивидуально по каждому предпринимателю будут оценивать его финансовое состояние, влияние ЧП и карантина на финансово-хозяйственную деятельность и перспективы восстановления финансового состояния субъекта МСБ.

При очевидном ухудшении будут предложены два направления поддержки. Первое, предоставление отсрочки платежей на период достаточный для восстановление финансового состояния. Данная мера не приведет к существенному росту долговой нагрузки бизнеса так как выплата отсроченных платежей по кредиту будет распределена до даты полного погашения займа либо по окончанию срока займа в течение дополнительного периода равного времени отсрочки. Второе, предусмотрено рефинансирование кредита по льготным условиям в рамках госпрограмм поддержки субъектов предпринимательства, обслуживающих кредиты по рыночным ставкам. Такой возможностью смогут воспользоваться все субъекты МСБ, в том числе ранее получившие отсрочку, - указала глава Агентства.

По ее данным, с 16 марта по 15 июня 2020 год для физлиц и субъектов МСБ было предоставлена отсрочка платежей по кредитам.

За этот период отсрочкой воспользовались 1,8 миллиона человек или 34% от всех заемщиков физлиц. Сумма отсроченных платежей составила 268 миллиардов тенге. За реструктуризацией кредита обратились 12,4 тысячи субъектов МСБ - это 41,5% от заемщиков МСБ, имеющих банковские кредиты. Общая сумма реструктуризированных платежей составила 165 миллиардов тенге, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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