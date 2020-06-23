Токаев обратился к госслужащим
На госслужащих возлагается особая ответственность за осуществление реформ.
Фото : Акорда23 июня 2020, 10:59
Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.
Свое обращение он опубликовал в twitter.
По его словам, от госслужащих зависит исполнение законных требований граждан.
Сегодня День государственного служащего. На госслужащих возлагается особая ответственность за осуществление реформ, модернизацию всей страны, реализацию концепции "слышащего государства". Желаю успехов в работе, направленной на построение сильного, авторитетного Казахстана! - отметил он.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 23, 2020
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