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Токаев обратился к госслужащим

На госслужащих возлагается особая ответственность за осуществление реформ.

Фото : Акорда23 июня 2020, 10:59

Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал в twitter.

По его словам, от госслужащих зависит исполнение законных требований граждан.

Сегодня День государственного служащего. На госслужащих возлагается особая ответственность за осуществление реформ, модернизацию всей страны, реализацию концепции "слышащего государства". Желаю успехов в работе, направленной на построение сильного, авторитетного Казахстана! - отметил он.


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