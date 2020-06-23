Правительство приняло решение вновь усилить карантинные меры.

После отмены ЧП мы расслабились и начали верить слухам об отсутствии болезни, сказал на онлайн-форуме "Biz Birgemiz" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

По всему миру распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы. Наша страна не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима ЧП мы расслабились. Это надо признать. Некоторые граждане и госслужащие подумали, что опасная фаза уже позади. Произошла недооценка рисков. Перестали соблюдать медицинские правила и предписания. Отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни как таковой. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому правительство вновь усилило карантинные меры, — заявил Токаев.

Однако, по словам главы государства, это не повод для упаднических настроений и для депрессии.

В пример Президент привел , что по всему миру люди делятся историями о том, как на карантине они укрепили близость со своей семьей, стали больше времени уделять детям, их проблемам и переживаниям.

Художники, музыканты, писали и поэты говорят, что во время карантина занимались творчеством. Другими словами даже из само плохой ситуации нужно извлекать пользу. В каждом кризисе есть новая возможность. Мы все вместе обязательно преодолеем этот кризис, выйдем из него окрепшие духом, с новым взглядом на вопросы мироздания. Главное нужно верить, что мы победим это непростое испытание, — отметил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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