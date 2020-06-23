Набравшая 110 баллов на ЕНТ выпускница обратилась к сверстникам

Девушка поделилась, что в подготовке к ЕНТ никаких секретов нет.

Абитуриентка, набравшая 110 баллов на ЕНТ, обратилась к сверстникам, передает zakon.kz.

Не важно, в какой формулировке будут вопросы, можно легко и уверенно ответить, если до этого усердно учили материал по теме, – считает абитуриент Ирина Спивакова. Она набрала 110 баллов на ЕНТ и поблагодарила своих учителей за совместный труд. Ирина отметила, что практически не переживала перед тестированием и изначально настраивала себя на хорошие результаты, сообщили в пресс-службе МОН РК.

Девушка поделилась, что в подготовке к ЕНТ никаких секретов нет.

Желательно больше практиковаться на пробных тестах, выполнять задания по сборникам тестов. Таким образом любая информация осваивается хорошо и надолго. Я усердно решала задачи по физике, тесты по математической грамотности. Ничего необычного и нового говорить не буду, главное – постоянно готовиться, и это оправдается. Некоторые вопросы по содержанию были похожи на вопросы, с которыми я сталкивалась во время пробного тестирования, это мне очень помогло, - поделилась Ирина.

В этом году были ужесточены правила проведения ЕНТ. И уже в первый день проведения 164 человека лишились возможности сдать ЕНТ за попытку пронести запрещенные предметы и нарушения правил во время тестирования. Ирина Спивакова советует абитуриентам не рисковать.

Все участники заблаговременно были предупреждены о том, что нельзя использовать смартфоны или шпаргалки во время проведения тестирования. Увы, теперь ребята, которые нарушили правила, не смогут поступить в вузы в этом году. Я считаю, что не нужно рисковать. Даже если вы готовили шпаргалки, пользоваться ими не стоит. Лучше оставить их дома, – считает Ирина Спивакова.

До 25 августа текущего года видео из каждой аудитории будет изучено специалистами. Если в ходе анализа видеоматериалов будет выявлено использование запрещенных предметов либо иное нарушение правил, это тоже приведет к аннулированию результатов.

Очень важная часть подготовки, которой многие пренебрегают, – это хорошо позавтракать в день тестирования. И еще: перед ЕНТ необходимо как следует выспаться. Стресс и переживания ни к чему, ведь все вопросы ЕНТ составлены по школьной программе. На многие вопросы тестирования можно ответить с легкостью, ведь наш мозг имеет свойство в определенных ситуациях выдавать некогда забытую информацию. Вначале я ответила на все простые вопросы, потом начала выполнять задания, которые были посложнее. В аудитории будут ребята, которые, возможно, станут вас отвлекать и просить о помощи. Им хотелось бы сказать: не забывайте, что важно верить в свои силы, – дала советы сверстникам Ирина.

Ирина Спивакова является выпускницей специализированной гимназии №8 имени Ю. Гагарина города Талгар Алматинской области.

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