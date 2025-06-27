Выпускница из Астаны набрала 140 баллов на ЕНТ

По результатам Единого национального тестирования (ЕНТ) ученица 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Астаны для одаренных девочек Жанайым Рашит набрала 140 баллов. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного Управления образования.

Известно, что в качестве профильных предметов на ЕНТ она выбрала "Всемирную историю" и "Английский язык".

Также девушка анонсировала свои планы: поступать она планирует на факультет "Международные отношения".

20 мая мы рассказывали, что максимальные 140 баллов на ЕНТ также набрал абитуриент из Туркестанской области Жанибек Абилхан, который планирует связать свое будущее с IT-сферой.

Уже 25 июня Национальный центр тестирования опубликовал важное заявление, адресованное абитуриентам. Будущим студентам Казахстана рассказали, что прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля.