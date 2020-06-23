Олимпийский день глазами детей - подведены итоги конкурса

Более 200 работ было принято со всех регионов Казахстана.

Национальный олимпийский комитет Казахстана подвел итоги конкурса детского рисунка, посвященного различным видам спорта и приуроченного к Международному олимпийскому дню, передает zakon.kz.

Известно, что самому юному участнику было 4 года, самым старшим - 14 лет. Почти все олимпийские дисциплины были изображены ими в конкурсе о любимом виде спорта. Искренность, простота и подача рисунков завоевали сердца строгих жюри в лице спортсменов, которые принимали участие в интерактивном телемарафоне НОК 21 июня. Поэтому вместе одного заявленного подарка, дети получили гораздо больше памятных призов.

"Олимпиада начинается с детства». Именно под таким девизом в Казахстане проходит Международный Олимпийский день, который полностью перешел в этом году на онлайн формат. В условиях продолжающегося карантина и необходимости соблюдать социальное дистанцирование, этот формат оказался единственно верным и позволил объединить спортсменов и болельщиков на одной площадке.

Оценивать детский конкурс оказалось гораздо сложнее, тем более, что все участники оказались невероятно талантливыми и активными. Поэтому мы попросили помочь в выборе наших именитых атлетов, а также расширили список победителей конкурса и подготовили приятные сюрпризы для абсолютно всех участников. Но самым главным удивлением для нас стало то, насколько разнообразны предпочтения у детей в любимых видах спорта, и как искренне они чувствуют наши главные спортивные ценности - дружбу и равенство. Большая заслуга в этом родителей, которые развивают и поощряют творчество и стремления своих детей с самого раннего возраста, поэтому мы говорим о том, что чемпионы родом из детства. Детский спорт - это основа спорта высших достижений, это фундамент всех будущих спортивных побед. Развивая детский спорт, мы воспитываем здоровую нацию и прививаем им правильные ценности. Олимпийское движение оказывает значительное влияние на развитие массового спорта, вдохновляет детей и молодежь, помогает нам растить чемпионов. Поэтому одного без другого быть не может, именно поэтому Олимпиада начинается с детства, - прокомментировал итоги конкурса генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

По словам организаторов, все участники получат специальный сертификат об участии в Олимпийском дне от Международного Олимпийского комитета и Национального Олимпийского Комитета. А помимо официально объявленных победителей, будут ещё призы - среди всех участников своих чемпионов выберут и национальные спортивные федерации, виды спорта которых иллюстрировали юные художники.

К слову, вместо одной тройки призеров, решено было наградить победителей в двух возрастных категориях: до 7 лет и 8-14 лет.

Дети, занявшие первые места получили планшеты, которые можно использовать для цифрового рисования.

Победители и призеры в возрастной категории до 7 лет:

Ангелина Дубинская

Адия Бакишева

Алуа Булатова

Победители и призеры в возрастной категории 8-14 лет:

Кымбат Бегенова

София Дагаева

Инжу Лесбай

Также, чтобы поощрить старание ребят, судейской коллегией были назначены еще три номинации. Так, за активное участие поощрительным подарком будут награждены Анна Наумочкина, которая прислала 13 работ, и Нурай Джумакулова, которая нарисовала 8 рисунков.

За креативную подачу отмечены Анастасия Стрелкова и Диана Петрачева. Поощрительный приз завоевал Дмитрий Козинец. Олимпийский комитет страны поздравляет всех участников конкурса и благодарит за активное участие и поддержку Олимпийского движения. Следите за новостями на нашем сайте, неделя, посвященная Олимпийскому дню-2020 продолжается.





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