Глава горздрава Алматы сдал кровь для лечения больных коронавирусом

Надыров подошел по всем параметрам как донор, так как у него в организме обнаружен высокий титр антител.

Руководитель управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров сдал кровь, которая применяется для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом, передает zakon.kz.

Сегодня я сдал плазму, которая применяется для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом. Как вы уже знаете, я уже переболел этой инфекцией и думаю моя плазма поможет в лечении пациентам с тяжелой формой заболеваемости. Данный метод, применяемый для инфицированных, имеет эффект живой вакцины и поможет многим выздороветь. Стать донором - это долг каждого человека. В настоящий момент в Алматы выписано более 2 тысяч человек. И я призываю каждого переболевшего сдать кровь на антитела от Covid-19, тем самым можно помочь многим людям, которые проходят лечение от коронавируса, и прежде всего тяжелобольным. Процедура безболезненная и безопасная. Сейчас нам как никогда необходимо сплотиться в борьбе с вирусом. Государством оказывается большая помощь в борьбе с инфекцией. Уверен, мы сможем достойно преодолеть все сложности, - сказал Надыров.

Кровь на антитела к коронавирусу могут сдать все желающие в Республиканском центре крови Алматы. Директор этого центра Дилявер Бекиров отметил, что за месяц обратились 24 человека на сдачу плазмы, однако только трое стали донорами, так как именно у них выявился высокий титр антител на COVID-19. По его словам, Камалжан Надыров подошел по всем параметрам как донор, поскольку у него в организме обнаружен высокий титр антител.

Во время процедуры плазмафереза (заготовки плазмы) от одного донора получают 600 мл. плазмы. Для инфицированного человека достаточно и 200 мл. Благодаря одному донору можно спасти жизнь и вылечить троих больных коронавирусом. Извлечение такого объема плазмы является научно обоснованным и не причиняет никакого вреда донору. Действие плазмы основано на пассивной иммунизации. Это значит, что готовые антитела переносятся в кровеносное русло и таким образом нейтрализуют вирусы пациента.

В настоящий момент все препараты, используемые медиками, носят лишь косвенный характер — антибактериальный или противовоспалительный. Именно поэтому необходимо применять иные способы лечения, - говорится в сообщении Управления здравоохранения Алматы.

В Управздраве надеются, что применение такого способа лечения поможет уменьшить количество тяжелобольных.

22 апреля министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что накануне назначенный на должность руководителя горздрава Алматы Камалжан Надыров, заразился коронавирусом.

19 мая стало известно, что Надыров выписался из больницы. 2 июня он приступил к обязанностям руководителя управления здравоохранения Алматы. До назначения Камалжан Надыров занимал пост вице-министра здравоохранения Казахстана.

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