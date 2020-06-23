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В Алматы дерево рухнуло на балконы дома

Судя по всему, дерево "болело" - ствол в хорошем состоянии, а корни подгнившие.

Фото : zakon.kz23 июня 2020, 14:08

В Алматы на дом упало дерево, передает zakon.kz.

Инцидент произошел около дома 15 в 12-м мирорайоне. По сообщениям очевидцев, в результате повреждены два балкона.

Судя по всему, дерево "болело" - ствол в хорошем состоянии, а корни подгнившие. Через какое-то время на те же поврежденные балконы упало еще одно дерево - прибывшие на место коммунальные службы стали пилить соседние деревья, и одно из них тоже неудачно рухнуло.


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