Дерево рухнуло на автомобиль во дворе дома в Алматы

Неприятный инцидент произошел в Алматы. Там в одном из дворов упало дерево на припаркованные иномарки. Как рассказали в акимате Ауэзовского района, дерево не выдержало сильного снегопада, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, в списке аварийных или требующих обрезки клен не числился. В ведомстве подчеркнули: для выплаты компенсации владельцам пострадавших автомобилей необходимо обратиться в судебные органы.

"Для взыскания ущерба, причиненного падением дерева на автомобили, владельцам рекомендуется обратиться в судебные органы, которые определят ответственность виновных лиц. В случае вынесения решения в пользу пострадавших, государственные органы, причинившие ущерб, обязаны произвести выплаты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В случае несогласия с судебным решением, они могут обжаловать его в вышестоящих инстанциях". Главный специалист отдела благоустройства акимата Ауэзовского района города Алматы Зауре Калпенова

Ранее сообщалось, что упавшее во время ураганного ветра дерево убило женщину в Павлодаре.