Рожденные в Олимпийский день получили подарки от спортсменов Казахстана

Подарки заботливо упаковывали сотрудники Национального Олимпийского комитета, а сами посылки помогали развозить наши олимпийские чемпионы.

Необычно поздравили всех новорожденных сегодня, 23 июня, в Национальном Олимпийском комитете Казахстана. Специальные сертификаты, поздравительные письма и памятные подарки получают все малыши страны, которые родились в Международный Олимпийский день, передает zakon.kz.

Акция прошла при поддержке Министерства здравоохранения РК и АО "KAZPOST". Поздравительные сертификаты и полезные подарки от Национального Олимпийского комитета Казахстана о рождении в особенный для Олимпийского движения день были заранее направлены в 168 перинатальных центров страны, администрации которых оказали всемерную поддержку в их передаче родителям новорожденных. Курьерскую доставку посылок новорожденным безвозмездно обеспечил партнер акции "KAZPOST".

Подарки заботливо упаковывали сотрудники Национального Олимпийского комитета, а сами посылки помогали развозить наши олимпийские чемпионы. Помимо одежды для новорожденных, счастливым родителям было передано письмо от олимпийской команды Казахстана, в котором спортсмены обратились к детям с добрыми пожеланиями и напутствиями.

Мы поздравляем тебя с днем рождения! Этот день и для нас является особенным - сегодня Международный Олимпийский день, когда мы напоминаем всей стране как важны единство, равенство и уважение друг к другу, ценности, которым нас учит Олимпийский мир. Неважно, станешь ли ты в итоге спортсменом или нет, самое главное мы верим, что в любом деле ты будешь победителем. Ты можешь стать лучшим врачом, лучшим инженером, поваром или пилотом. Главное заниматься спортом и всегда верить в свои мечты! Наша олимпийская семья желает тебе побед в любом направлении, которое ты выберешь, - желают малышам казахстанские спортсмены.

К слову, благодаря помощи перинатальных центров и их сотрудников, некоторых мам наши олимпийцы поздравили лично по видеозвонку. Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, серебряный призер Олимпиады по дзюдо Елдос Сметов, боксер Мерей Акшалов, бронзовый призер Олимпиады по легкой атлетике Дмитрий Карпов и другие от имени всех спортсменов желают крепкого здоровья мамам и малышам.

На протяжении недели Национальный Олимпийский Комитет Казахстана в рамках Олимпийского дня-2020 проводил интерактивные акции в онлайн-формате и посвятил все мероприятия детям.

Акция "Рожденный в Олимпийский день" является логическим продолжением главной темы Олимпийского праздника - "Олимпиада начинается с детства".

Таким образом НОК привлекает внимание общества к олимпийским ценностям, воспитанию подрастающего поколения и к важности физической культуры и спорта в жизни каждого человека. Ведь одной из главных задач Олимпийского движения является приобщение подрастающего поколения к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Это акция очень символична. Мы хотели подчеркнуть важность преемственности поколений в спорте, и послание от действующих чемпионов к малышам, которые только родились, как нельзя лучше реализует эту идею. Между девочками и мальчиками, которые только начинают жить, и нашими олимпийцами теперь будет неразрывная связь. Большие победы вдохновляют, олимпийские истории чемпионов заставляют поверить в то, что все возможно. Наши спортсмены это пример того, что самые смелые детские мечты сбываются, - отмечают в Национальном Олимпийском комитете.

В течении недели детские конкурсы, молодежные флешмобы в социальных сетях и олимпийские встречи с детьми стали главными событиями, приуроченными к Олимпийскому дню. В Национальном олимпийском комитете уверены, что миссия спортсменов не только побеждать на Олимпийских играх, но и вдохновлять молодое поколение на своем примере. Это отличное подтверждение того, что Олимпиада начинается с детства. В Олимпийском комитете подчеркнули неоценимую помощь коллег из Министерства здравоохранения РК и АО "KAZPOST".

Очень сложно было организовать передачу наших подарков в нынешних условиях - тем более, вовремя и для всех малышей по всему Казахстану. Огромное содействие в этом вопросе оказали наши коллеги из Министерства здравоохранения, сотрудники перинатальных центров, которые передали это все счастливым мамам, исключив любой внешний контакт и соблюдая все меры предосторожности. Пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить наших героев в белых халатах за их высокий профессионализм, самоотверженный труд, искреннее и чуткое отношение к своим пациентам. От имени всего спортивного сообщества мы желаем всем врачам и медицинским работникам крепкого здоровья, сил и терпения в вашей борьбе за жизни людей, - сказал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

По его словам, помощь команды АО "KAZPOST" в осуществлении этой акции была безусловной и безвозмездной. Оператор казахстанской национальной почтовой сети сразу откликнулся на просьбу о помощи и в очень сжатые сроки, за несколько дней до Олимпийского дня доставил подарки до каждого перинатального центра страны.

Благодаря нашим партнерам АО "KAZPOST" нам удалось сделать самый счастливый день в жизни родителей еще радостней. Это была действительно командная работа! - добавил Андрей Крюков.

Добавим, что подарки получат все малыши, рожденные 23 июня.

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