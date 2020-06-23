Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам

Экс-президента лишили свободы с конфискацией имущества.

Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание 24.kg, бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался выступать в суде с последним словом.

Ранее прокуроры просили назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Выйдя из совещательной комнаты, судья Эмильбек Каипов зачитал приговор.

Суд признал Атамбаева виновным и постановил назначить наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества, - отметил судья.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

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