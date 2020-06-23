Надыров высказался о дефиците лекарств в аптеках Алматы

Не поддаваться панике, не бежать в аптеки для закупа препаратов попросили алматинцев.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров прокомментировал информацию о дефиците некоторых лекарств в алматинских аптеках и обратился к жителям мегаполиса с просьбой, передает zakon.kz.

Мы сейчас мониторим соцсети, видим, что много пишут о том, что не могут найти то или иное лекарство в аптеках. Речь идет о противовирусных препаратах. Здесь я хотел бы предостеречь население в том плане, что нельзя заниматься самолечением, нельзя верить тем или иным фейковым новостям, где говорится, что якобы с целью профилактики можно пропить курс тех или иных препаратов и это якобы обезопасит от заражения. На самом деле любое лечение должно быть согласовано со специалистами, с врачами, в противном случае оно будет либо бесполезное, либо опасно для вашего здоровья, - сказал Камалжан Надыров.

По его словам, самолечение не приведет ни к чему хорошему.

Призываю население не поддаваться панике, не бежать в аптеки для закупа препаратов, не понимая их действие, показания и противопоказания. В этом плане нужно быть очень осторожными, - сказал глава Управления.

В то же время, по словам Надырова, в алматинских больницах и поликлиниках с лекарствами проблем нет.

Вся необходимая медицинская помощь, которая оказывается на уровне стационаров, покрывается за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Все лекарства есть в наличии, они бесплатные и доступны для наших пациентов. - заключил Камалжан Надыров.

Альберт Ахметов

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