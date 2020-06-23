В горздраве Алматы прокомментировали сбой работы лабораторий

Сейчас прорабатывается вопрос открытия новых лабораторий.

Сбой работы лабораторий вызвало определенный резонанс в обществе, сказал руководитель горздрава Алматы Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

По ситуации с лабораторной диагностикой в городе Алматы. Ряд наших лабораторий временно вышли из строя по разным причинам. На текущей неделе работа будет возобновлена, также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория подаренная городу Фондом Булата Утемуратова. Сбой работы лабораторий вызвало определенный резонанс в обществе, - сказал Камалжан Надыров.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос открытия новых лабораторий путем привлечения поставщиков.

Это позволяет нам контролировать процесс лечения и не запускать процесс до грозных осложнений. Для исключения подобных сбоев в будущем, прорабатывается вопрос по наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий, путем привлечения частных поставщиков, - добавил Надыров.

Кроме того, теперь если у пациента нет положительного теста на коронавирус, но есть характерная клиническая картина заболевания, согласно новому клиническому протоколу врачи начнут лечение, не дожидаясь результата тестирования.

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