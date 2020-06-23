В Акмолинской области усиление карантина, закроют еще один город

Согласно постановлению, запрещается въезд/выезд лиц в/из карантинных зон городов Кокшетау, Степногорска.

Вышло новое постановление главного санврача Акмолинской области от 23 июня 2020 года, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, жителей Акмолинской области обязывают носить защитные маски при нахождении в закрытых помещениях, где трудно соблюдать другие меры социального дистанцирования (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другие), в транспорте; здоровым людям при оказании помощи человеку с подозрением на CОVІD-19, тем, у кого появились симптомы заболевания, схожие с коронавирусом (повышение температуры тела, кашель, чихание).

Сохраняется ограничение людям старше 65 лет на выход из дома без крайней необходимости. А также на посещение парков, площадей и скверов, набережных. Нельзя проводить семейные мероприятия. Следует ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег.

В Кокшетау, Степногорске и регионах области введен запрет на:

1) проведение зрелищных, спортивных мероприятий, форумов, выставок, конференций, семинар, симпозиумов, а также семейных, памятных и иных массовых мероприятий;

2) деятельность развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей;

Если ранее блокпосты были установлены вокруг Кокшетау, то сейчас, согласно постановлению, запрещается въезд/выезд лиц в/из карантинных зон городов Кокшетау, Степногорска, за исключением определенных категорий.

С 22:00 часов до 06:00 часов вводится запрет на передвижение жителей и автотранспорта по территории городов Кокшетау, Степногорска. За исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы и других служб жизнеобеспечения.

Также приостанавливается плановая госпитализация пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр.

Детально ознакомиться с постановлением можно здесь.

В Акмолинской области зарегистрировано 589 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, прирост за неделю составил 13,2%. В том числе 186 случаев по городу Кокшетау (прирост за неделю 39,3%), 17 случаев в городе Степногорске (прирост за неделю 20,7%).

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