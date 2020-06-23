В здание посольства Китая в Аргентине врезалась машина

По первой информации, этот парень - пациент с психическими расстройствами.

24-летний парень на машине врезался в здание посольства Китая в Аргентине в столице страны Буэнос-Айресе, передает zakon.kz

По информации издания Сlarin, водитель Toyota Corolla сообщил, что хотел попасть на территорию посольства, но не смог пробить ворота. Известно, что парень хотел рассказать сотрудникам посольства "правду о коронавирусе", о чем он сообщил в соцсетях.

В то же время свидетели инцидента заявили, что мужчина утверждал об имеющейся у него взрывчатке. С учетом этого в качестве меры предосторожности была запрошена немедленная помощь городской пожарной охраны и бригады взрывчатых веществ, которые подтвердили, что в автомобиле не было опасных элементов внутри.

По первой информации, этот парень - пациент с психическими расстройствами.

Через несколько минут источники в полиции подтвердили, что злоумышленника зовут Гастон Санда и что он студент инженерного факультета UBA. В то же время был выпущен видеоролик, в котором молодой человек сам отправил своих сокурсников с факультета.

Меня зовут Гастон Санда, и я знаю правду о COVID-19. Я знаю, что ЦРУ стоит за COVID, и мне нужна помощь от китайского посольства, пожалуйста, делайте вирус, - сказал он камере.

Во время инцидента китайского посла в Аргентине там не было, поскольку его резиденция находится в Реколете. Несмотря на это, силовики активировали антитеррористический протокол.

Судебные источники сообщили, что в отношении водителя транспортного средства возбуждено дело о публичном запугивании.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!