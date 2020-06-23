Вводятся новые ограничения в условиях карантина на территории Алматинской области

Вводится запрет на проведение собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей.

Внесены изменения в постановление "Об усилении карантинных мер на территории Алматинской области", сообщает zakon.kz.

Исключены пункты об ограничении времени работы объектов общественного питания до 23:00 часов и о работе объектов общественного питания с сокращением до 50 посадочных мест. Исключен пункт и об ограничении времени работы СПА центров, саун, бань до 21:00 часов.

Новая редакция гласит, что работа центров обслуживания населения, Оpen Талдыкорган сервис, бизнес центров (страховые компании, услуги бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства и т.д.) в онлайн формате, услуги которые невозможно оказать в онлайн формате будет организована по предварительной записи, с электронной очередью, графиком работы с 10:00 до 16:00 часов. Это сделано целью недопущения скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров.

Кроме того, вводится запрет на проведение собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности.

Приостанавливается деятельность объектов общественного питания в закрытых помещениях свыше 30-ти посадочных мест и в летних площадках свыше 50-ти посадочных, за исключением организации онлайн-заказов и доставки. Тоже самое касается торгово-развлекательных центров, религиозных объектов, образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения, детских кабинетов коррекции и дошкольных организаций всех форм собственности.

Приостанавливается плановая госпитализация на объектах здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, а также прием и оказание плановых медицинских услуг (профилактических осмотров, скринингов, реабилитации и других) на объектах здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и стоматологическую помощь, за исключением плановой иммунизации населения, медицинских манипуляций по жизненным показаниям, приема и скрининга беременных женщин;

Плановый прием врачей ПМСП и плановых консультаций врачей амбулаторно-поликлинических организаций переводится в формат дистанционных услуг.

Усиливается санитарно-дезинфекционный режим с использованием дезинфицирующих средств, обладающих противовирусной эффективностью в соответствии с инструкциями к их применению.

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