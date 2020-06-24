Балнур Туленову пригласили одновременно несколько университетов США.

Карагандинская школьница поступила сразу в четыре зарубежных вуза, сообщает zakon.kz.

Как передает Astana TV, Балнур Туленову пригласили одновременно несколько университетов США.

Девушка владеет пятью языками - русским, казахским, французским, английским и турецким. Еще в 10 классе онасдала международные экзамены и отправила свои результаты в общую базу университетов разных стран мира. Каково же было удивление, когда приглашение пришло сразу из нескольких ВУЗов.

Я планирую работать в международных компаниях, научиться стратегиям, работе с людьми. И потом после этого приехать в Казахстан, открыть компанию свою, - рассказывает Балнур Туленова.

Девушка закончила школу для одаренных детей, интересуется экономикой, социологией и другими естественными науками.

Свой выбор она остановила на университете штата Род-Айленд. Обучение в год там стоит до 800 тысяч долларов США. Но успешно сданные экзамены позволили карагандинке претендовать на бесплатное обучение. Она считает, что в будущем сможет помочь экономике Казахстана и выгодно развивать природные богатства страны.

У нас 6 учеников поступили за рубеж в США, Турцию, Венгрию, Россию. Наша цель чтобы они обучались там, а работали у нас. Поэтому мы углубленно учим их английскому, французкому, турецкому и другим языкам, они свободно развиваются, учат предметы профильные. И доказывают свои знания, - говорит менеджер Карагандинской областной школы для одаренных детей им. Н. Нурмакова Жазира Садуова.

Выпускники школы мечтают стать экономистами, дипломатами, педагогами и учеными. при этом свое будущее связывают только с Казахстаном.

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