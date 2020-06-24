Китайские власти наказали владельца TikTok за "вульгарный контент"

Также санкции были наложены на стриминговые сервисы Huya и DouYu.

Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua за "вульгарный контент", сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Сервис принадлежит компании ByteDance - владельцу популярного приложения TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно сообщению Администрации киберпространства, сервис "отходит от социалистических ценностей" и "портит атмосферу в обществе", транслируя "похабные танцы, вульгарные шутки".

Также санкции были наложены на стриминговые сервисы Huya и DouYu. В них инвестировал холдинг Tencent. Сервисы обязали прекратить регистрацию новых пользователей.

Ранее стало известно, что в апреле 2020 года TikTok заработал на покупках внутри приложения 78 млн долларов - это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю соцсеть выбилась в мировые лидеры.

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