Дотла сгорели девять продуктовых бутиков в Сарыагаше

Жертв и пострадавших нет.

Крупный пожар, в результате которого дотла сгорели девять продуктовых бутиков, произошел в городе Сарыагаш Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, сообщение о пожаре поступило 24 июня 2020 года в 04:40 часов. Горели продуктовые бутики, установленные вдоль поливного канала "Рамадан". Общая площадь пожара составила 250 кв.м.

В результате пожара огнем уничтожен припаркованный рядом автомобиль марки "ГАЗель". Пожар ликвидирован в 06:25 час. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Были задействованы силы и средства ДЧС, дежурная следственная оперативная группа 36 человек и 9 единиц техники, – сообщили в ведомстве.

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