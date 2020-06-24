Порнозвезду обвинили в изнасилованиях

Ему грозит 90 лет тюремного заключения.

Звезду фильма для взрослых Рона Джереми обвинили в изнасиловании трех женщин и в сексуальном насилии над четвертой. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz.

Если 67-летний Джереми будет признан виновным, то ему грозит 90 лет тюремного заключения.

Прокуроры утверждают, что Джереми изнасиловал 25-летнюю женщину в доме в Западном Голливуде в мае 2014 года, изнасиловал 33-летнюю женщину и 46-летнюю женщину в баре Западного Голливуда в 2017 году и изнасиловал 30-летнюю женщину в том же баре в июле прошлого года.

Еще одно обвинение от 2016 года было отклонено прокурорами из-за недостатка доказательств.

Рон Джереми является одним из самых известных актеров в истории индустрии, с тысячами работами.

В последние годы он сделал карьеру, появляясь в развлекательных программах, включая музыкальные клипы и реалити-шоу.

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