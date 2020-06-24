Как планируют решать дефицит машин скорой помощи в Казахстане

На сегодняшний день по всей стране 1967 единиц санитарного автотранспорта, из которых 600 — на селе.

К ноябрю этого года планируется закрыть вопрос с дефицитом санитарного автотранспорта в регионах страны, сообщил на брифинге в СЦК и.о. председателя правления национального координационного центр экстренной медицины Бахтияр Джусипов, передает корреспондент zakon.kz.

По республике 1967 единиц санитарного автотранспорта, из них 600 – на селе. С целью покрытия дефицита автотранспорта в прошлом году было приобретены 293 единиц санитарного автотранспорта и в текущем году планируется приобрести еще 807 единиц — сообщил Джусипов.

По его словам, весь санитарный автотранспорт будет приобретаться у отечественных товаропроизводителей в рамках лизинга.

В настоящее время идет поэтапное изготовление и поставка машин скорой помощи. Мы планируем, что до конца ноября все машины будут введены в эксплуатацию и это позволит покрыть полностью весь дефицит санитарного автотранспорта в регионах, — отметил и.о. главы национального координационного центра экстренной медицины.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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