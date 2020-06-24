Сроки уплаты налога на транспорт перенесут в Казахстане
Это будет сделано для удобства налогоплательщиков.
Фото : inform.kz24 июня 2020, 11:27
В Казахстане перенесут сроки уплаты налога на транспорт. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, сообщает zakon.kz.
В целях удобства для налогоплательщиков, будут перенесены сроки уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года, - сказал он.
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании в первом чтении одобрили поправки в законодательство по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.
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