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Сроки уплаты налога на транспорт перенесут в Казахстане 

Это будет сделано для удобства налогоплательщиков.

Фото : inform.kz24 июня 2020, 11:27

В Казахстане перенесут сроки уплаты налога на транспорт. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, сообщает zakon.kz.

В целях удобства для налогоплательщиков, будут перенесены сроки уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года, - сказал он.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании в первом чтении одобрили поправки в законодательство по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.

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