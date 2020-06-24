Суд обязал президента Бразилии носить маску

Постановление также относится к правительству страны.

Бразильский суд обязал президента Жаира Болсонару носить маску на публике. В постановлении говорится, что глава государства имеет "конституционное обязательство" соблюдать меры предосторожности во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Президент имеет конституционную обязанность следовать действующим в стране законам, а также содействовать общему благосостоянию народа, что означает принятие необходимых мер для защиты права граждан на здоровье, - сообщил судья Ренато Борелли.

Постановление также относится к правительству страны.

По состоянию на вторник Бразилия сообщила о более чем 1,1 миллионах случаях и более 51 200 смертях - второй по величине показатель в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса.

Сообщается, что президент часто появлялся на публике без маски, и пожимал руки людям и игнорируя меры социальной дистанции. Он утверждал, что протоколы по борьбе с пандемией могут быть более опасными, чем сама инфекция.

Дело против главы государства было возбуждено адвокатом, который заявил, что Болсонару следует привлечь к ответственности за его "безответственное поведение".

Министр образования Бразилии Абрахам Вайнтрауб недавно был оштрафован почти на 400 (около 160 тысяч тенге) долларов за участие без маски в митинге сторонников Болсонару в столице.

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