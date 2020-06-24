В Алматы стало проще найти работу через Центр занятости

На сегодняшний день трудоустроено более 22 тыс. человек.

В Алматы упрощена процедура трудоустройства через Центр занятости, сообщает zakon.kz.

В ходе онлайн-брифинга о мерах поддержки населения и содействии занятости рассказали заместитель руководителя Управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы и директор Центра занятости населения города Диляра Иманкулова.

Данияр Алкебауйлы напомнил, что для удобства жителей Наурызбайского, Ауэзовского, Алатауского и Турксибского районов, специалисты Центра занятости осуществляют прием населения с 09:00 до 18:00 по адресам:

Для жителей Наурызбайского района: в здании аппарата акима Наурызбайского района, по адресу м-он Шугыла, д. 347, 2-ой этаж, 212 каб.

Для жителей Ауэзовского района: в здании аппарата акима Ауэзовского района, по адресу: пр. Алтынсарина, 23, 1-ый этаж, 103 каб.

Для жителей Алатауского района: в здании "Алматы Арена" по адресу м-он Нуркент, блок 24 Qolday.

Для жителей Турксибского района: в здании ЦОН по адресу Рихарда Зорге, д. 9, 2 этаж.

Жители Бостандыкского и Медеуского районов могут обратиться в Центры занятости, которые находятся в соответствующих зданиях акимата районов.

Напомним, главная цель работы центров занятости — оказание трудового посредничества гражданам и работодателям, реализация активных мер содействия занятости, организация социальной защиты от безработицы.

Центр занятости населения осуществляет трудоустройство желающих на следующие рабочие места: социальные рабочие места, общественные работы и молодежная практика.

Среди них, работа на социальных рабочих местах носит временный характер, рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда. Общественные работы организуются центрами занятости населения для обеспечения безработных временной занятостью и не требуют предварительной профессиональной подготовки работника. Молодежная практика организуется для выпускников организаций образования с целью получения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).

Диляра Иманкулова добавила, что процедура обращения в Центры занятости населения была упрощена также для удобства горожан. Любой желающий получить консультацию или содействие в поиске работе, имеющий постоянную прописку в Алматы или временную регистрацию до 1 года, может обратиться в Центр занятости, предоставив следующие документы: - заявление;

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии).

В связи с упрощением процедуры, направление на постоянную или временную работу теперь выдается обратившимся на второй день. В случае отсутствия подходящей вакансии, лицо может быть зарегистрировано в качестве безработного.

Центры занятости населения оказывают содействие в трудоустройстве на существующие в базе данных центров занятости населения вакантные рабочие мест, на рабочие места, заявленные работодателями самостоятельно на интернет-портал "Работа" (enbek.kz) и на временные рабочие места, включающие в себя социальные рабочие места, общественные работы и молодежную практику.

Профессиональный отбор кандидатов на вакансии осуществляется центрами занятости населения с учетом профессии соискателя/безработного лица, уровня его квалификации, опыта и навыков работы, уровня желаемой заработной платы, режима рабочего времени, а также в соответствии с другими требованиями, установленными работодателями.

На сегодняшний день трудоустроено более 22 тыс. человек через Центры занятости населения Алматы.

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