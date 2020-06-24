В Алматы появился мурал с Димашем Кудайбергеном

Он нарисован в центре города.

Знаменитого казахстанского певца Димаша Кудайбергена решили увековечить при жизни. На стене одного из домов в центре Алматы появился мурал с его изображением, передает zakon.kz.

Известно, что мурал с Димашем украсил стену одного из домов на пересечении улиц Сейфуллина - Кабанбай батыра.

Жители мегаполиса с удовольствием делятся снимками нового мурала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Алматы. Сейфуллин мен Калинин қиылысында. @13stakanof @kudaibergenov.dimash Публикация от DaraDimash0609 (@daradimash0609) 23 Июн 2020 в 10:31 PDT

Поклонники творчества Димаша по-разному оценили произведение художника. Некоторым показалось, что Димаш на мурале выглядит старше, чем в жизни, другие, наоборот, отметили, что автору мурала удалось показать певца серьезным и задумчивым, каким он обычно выходит на сцену, в образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Новый мурал. Публикация от Пётр Андреев (@13stakanof) 23 Июн 2020 в 1:45 PDT

Но в одном мнение почитателей таланта Димаша сошлось - они выразили благодарность автору за такой знак внимания исполнителю.

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