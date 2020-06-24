В Алматы появился мурал с Димашем Кудайбергеном
Он нарисован в центре города.
Знаменитого казахстанского певца Димаша Кудайбергена решили увековечить при жизни. На стене одного из домов в центре Алматы появился мурал с его изображением, передает zakon.kz.
Известно, что мурал с Димашем украсил стену одного из домов на пересечении улиц Сейфуллина - Кабанбай батыра.
Жители мегаполиса с удовольствием делятся снимками нового мурала.
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Алматы. Сейфуллин мен Калинин қиылысында. @13stakanof @kudaibergenov.dimash
Поклонники творчества Димаша по-разному оценили произведение художника. Некоторым показалось, что Димаш на мурале выглядит старше, чем в жизни, другие, наоборот, отметили, что автору мурала удалось показать певца серьезным и задумчивым, каким он обычно выходит на сцену, в образе.
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Но в одном мнение почитателей таланта Димаша сошлось - они выразили благодарность автору за такой знак внимания исполнителю.
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