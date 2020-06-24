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Путин: Советский народ сокрушил нацизм

Основная тяжесть борьбы с нацизмом выпала на советский народ.

Фото : Pixabay24 июня 2020, 13:39

Президент России Владимир Путин заявил, что народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, передает zakon.kz.

По его словам, основная тяжесть борьбы с нацизмом выпала на советский народ.

Советский народ положил конец страшному Холокосту, спас мир от фашизма. Невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не Красная армия, - сказал Путин перед началом Парада Победы.

Путин подчеркнул, что народ всегда будет помнить о том, что "советский народ сокрушил нацизм".

Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза, - сказал он.


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