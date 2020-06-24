Путин: Советский народ сокрушил нацизм
Основная тяжесть борьбы с нацизмом выпала на советский народ.
Фото : Pixabay24 июня 2020, 13:39
Президент России Владимир Путин заявил, что народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, передает zakon.kz.
По его словам, основная тяжесть борьбы с нацизмом выпала на советский народ.
Советский народ положил конец страшному Холокосту, спас мир от фашизма. Невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не Красная армия, - сказал Путин перед началом Парада Победы.
Путин подчеркнул, что народ всегда будет помнить о том, что "советский народ сокрушил нацизм".
Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза, - сказал он.
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